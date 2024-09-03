03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Depremzede çiftin aşk baklavası

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:55 Güncelleme: 03.09.2024 09:55
ABONE OL
Depremzede çiftin aşk baklavası

Hatay'da yaşayan Mehmet ile Ayşegül Kısa çifti, evlerinin bir odasını baklava imalathanesine çevirerek aşk ile yaptıkları baklavalarla kazanç elde ediyorlar. Depremin ardından imalathaneye çevirdikleri evinin odasında baklava yapmayı öğrenen Ayşegül Kısa, kısa sürede öğrendiği meslekte adeta el lezzetiyle eşiyle yarışır hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör