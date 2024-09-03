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Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu! Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret etmişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 11:42 Güncelleme: 03.09.2024 15:12
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Dilruba Kayserilioğlu’nun cezası belli oldu! Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret etmişti

İzmir'de sokak röportajı sırasında Başkan Erdoğan ile AK Parti'ye oy veren vatandaşlara hakaretler yağdıran Dilruba Kayserilioğlu'na 7,5 ay hapis cezası verildi.

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