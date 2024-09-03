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Çanakkale'de gençlerin motosikletle tehlikeli yolculuğu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 12:09
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Çanakkale’de gençlerin motosikletle tehlikeli yolculuğu

Çanakkale'nin Çan ilçesi girişinde motosiklet üzerinde yatarak ilerleyen gençler adeta kazaya davetiye çıkardı.

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