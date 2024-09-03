03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Çorum'da silahla vurulan kişi hastanede öldü!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:09
ABONE OL
Çorum’da silahla vurulan kişi hastanede öldü!

Çorum’da elinde bıçakla girdiği tütüncü dükkanında işyeri sahibi tarafından tabancayla ateş edilerek yaralanan kişi, 23 gün sonra yaşamını yitirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör