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Bursa'da kan donduran cinayet! 12 defa bıçakladı ifadesi ortaya çıktı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 01:36 Güncelleme: 03.09.2024 01:38
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Bursa’da kan donduran cinayet! 12 defa bıçakladı ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da gece saatlerinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Efe G. (16) tartıştığı Suriye uyruklu Hani Kasım'ı (23), 12 bıçak darbesiyle öldürdü ve ifadesinde "Kavga ediyorlardı, ayırmak istedik. Hani Kasım sopayla koluma vurdu. Kendimi korumak için bıçak kullandım." dedi. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

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