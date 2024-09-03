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Genç kızlar tekme tokat kavga etti Kavga vatandaşların yardımı ile sona erdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 03.09.2024 01:28
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Genç kızlar tekme tokat kavga etti Kavga vatandaşların yardımı ile sona erdi

Konya'da genç kızların arasında çıkan kavga saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

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