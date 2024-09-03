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Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık soruşturmasında flaş karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 12:43 Güncelleme: 03.09.2024 14:47
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Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık soruşturmasında flaş karar

Ankara'da "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" soruşturması ile bağlantılı ilerleyen "gizli tanık" soruşturması kapsamında aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Tahliye kararlarıyla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı.

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