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Beykoz'da otomobil alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 12:14
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Beykoz’da otomobil alev alev yandı

Fatih Sultan Mehmet köprüsü Anadolu çıkışında bir otomobil alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil küle döndü.

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