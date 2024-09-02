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Yozgat'ta eve yıldırım düştü! Yangına neden oldu

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 13:40
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Yozgat’ta eve yıldırım düştü! Yangına neden oldu

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Ömer Akdemir'e ait olan tek katlı eve dün gece yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle konutta yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale geldi.

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