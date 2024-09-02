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Akaryakıt istasyonu duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 13:47
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Akaryakıt istasyonu duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde dün gece akaryakıt istasyonu duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

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