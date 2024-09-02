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Mahsur kaldılar! İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 13:24 Güncelleme: 02.09.2024 13:26
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Mahsur kaldılar! İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti

Trabzon'un Maçka ilçesinde N.M ve Oğlu O.K.M düşürdükleri dronu bulmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, baba ve oğlunu kurtardı.

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