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Uyuz gölü sessizliğe büründü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 11:05
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Uyuz gölü sessizliğe büründü

Sivas'ın gözde doğal güzelliklerinden biri olan Uyuz Gölü, bu yıl adeta bir sessizliğe büründü. Deri hastalıklarına şifa verdiğine inanılan ve yıllardır birçok ziyaretçiyi ağırlayan göl, bu sene ziyaretçisiz kaldı.

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