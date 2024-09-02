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Lavanta bahçesinde hasat başladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 11:03 Güncelleme: 02.09.2024 11:03
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Lavanta bahçesinde hasat başladı

Kütahya'da İsmail-Emine Daşgın çiftinin, merkeze bağlı Aloğlu köyündeki arazisine hobi amaçlı olarak diktiği lavanta tarlasında hasat başladı. Kütahya'da Daşgın çiftinin hobi amacıyla kurduğu lavanta bahçesi şimdi gelir kapıları oldu.

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