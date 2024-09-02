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Uşak'ta TIR'ın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 02.09.2024 15:51 Güncelleme: 02.09.2024 15:52
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Uşak’ta TIR’ın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde E.Y. yönetimindeki TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Vural'a (86) çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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