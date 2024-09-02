02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Onu gören dönüp bir daha bakıyor: Yerli örümcek adam Tekirdağ'da

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 15:59
ABONE OL
Onu gören dönüp bir daha bakıyor: Yerli örümcek adam Tekirdağ’da

Yerli örümcek adam Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine gelerek şehri gezmeye başladı. Sokakta yerli örümcek adamı görenler ise dönüp bir daha baktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör