02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kocaeli'nde silahını gösterirken abisini vurdu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 15:36 Güncelleme: 02.09.2024 15:36
ABONE OL
Kocaeli’nde silahını gösterirken abisini vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Hakan M. (35), yeni aldığı tabancasını abisi Abdullah M.'ye (38) gösterdiği sırada silah ateş aldı. Abdullah M. kalçasından yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör