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Tartışma kanlı bitti! 1 kişi yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 17:24
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Tartışma kanlı bitti! 1 kişi yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 kişinin tartışması sonucu kavga çıktı. Kavgaya karışan S.T. (30), G.Y.S.'yi (28) bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

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