Kıyafetlerden kan lekesini çıkarmanın en kolay yolu!

KARBONAT YÖNTEMİ

Kan lekesi halıya, koltuğa veya sandalyeye bulaşmışsa, lekenin üzerine karbonat dökün. Nemli bir sünger ile ovaladıktan sonra, bir bezi soğuk suyla ıslatıp karbonat döktüğünüz yeri silin. Karbonatın temizleyici etkisi, lekelerin çıkarılmasına yardımcı olur. Büyük lekeler için karbonat miktarını artırabilirsiniz.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke, hem taze hem de kurumuş kan lekeleri için etkili bir temizlik maddesidir. Lekenin üzerine beyaz sirke dökün ve birkaç dakika bekleyin. Halı veya koltuk gibi yüzeyler için sirkeyi sprey şişesi ile uygulayabilirsiniz. Kıyafetlerdeki lekeler için, beyaz sirke döktükten sonra makinede yıkayabilirsiniz. Büyük lekeler için, beyaz sirke döktükten sonra nemli bir bez ile ovalayın.