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Karabük'te ahşap evde yangın! Alevler kontrol altında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 20:13 Güncelleme: 02.09.2024 20:26
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Karabük’te ahşap evde yangın! Alevler kontrol altında

Karabük'te tek katlı ahşap ev çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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