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SMS'le kovulan işçilerin Iğdır Belediyesi önündeki nöbeti sürüyor

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 10:59
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SMS’le kovulan işçilerin Iğdır Belediyesi önündeki nöbeti sürüyor

DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş tarafından telefonlarına gönderilen SMS'le işten atılan çalışanların Iğdır Belediyesi önündeki nöbeti sürüyor.

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