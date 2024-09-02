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Kilis'te son 30 gün içerisinde 20 bin araç denetlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 02.09.2024 10:57
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Kilis’te son 30 gün içerisinde 20 bin araç denetlendi

Kilis'te son 30 gün içerisinde 5 bin 817'si motosiklet olmak üzere toplamda 20 bin 42 araç denetlendi.

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