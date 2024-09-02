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Düğün kavgayla bitti: 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 10:53
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Düğün kavgayla bitti: 2’si bıçakla 8 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir düğünde resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2'si bıçakla diğerleri darpla 8 kişi yaralandı. Olayda damadın da hafif yaralandığı öğrenildi.

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