İzmir'de korkunç kaza! 2 kişi öldü, 3 yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Yaşanan feci kazada 2 kişi olay yerinde can verirken 3 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İzmir Ankara Caddesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kantar mevkisinde, Hüseyin Ali C. (54) idaresindeki 45 UU 861 plakalı otomobil ile Tuncay Y. (57) yönetimindeki 35 BMK 730 plakalı otomobil çarpıştı.
OLAY YERİNDE ÖLDÜLER!
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Hüseyin Ali C. ile aynı araçtaki Zeliha C'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.
Yaralanan diğer sürücü Tuncay Y. ile aynı araçtaki Gülay Y. ve Bekir Y. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cesetler, otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan cadde, ekiplerin çalışması sonrası açıldı.
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