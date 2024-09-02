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Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 13:59 Güncelleme: 02.09.2024 14:00
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Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu

Av yasağının kalkmasıyla Doğu Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanmaya başlandı.

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