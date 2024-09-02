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Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 16:01
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Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Adreste yapılan aramada, 192 gram kokain ile 860 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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