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Okullarda ilk ders zili çaldı! Öğrenciler sınıfa koştu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 11:55
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Okullarda ilk ders zili çaldı! Öğrenciler sınıfa koştu

Türkiye genelinde 2024/25 eğitim öğretim dönemi resmen başladı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıflar uyum haftası programı kapsamında okullardaki eğitimine başladı.

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