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Kayseri'de sünger fabrikasında yangın paniği

ahaber.com.tr Haber Merkezi Figen Koçak
Giriş: 02.09.2024 12:30 Güncelleme: 02.09.2024 12:44
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Kayseri’de sünger fabrikasında yangın paniği

Kayseri'de organize sanayi bölgesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikanın dışına taşarken, fabrikadan yükselen dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü.

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