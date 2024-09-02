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Çorum'da hareketli saatler: "Müdahale ederseniz insanlar zarar görür"

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 11:19 Güncelleme: 02.09.2024 12:16
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Çorum’da hareketli saatler: Müdahale ederseniz insanlar zarar görür

Çorum'un Ilıcalı ilçesinde Ali Rıza G. isimli kişi ayrıldığı eşiyle görüşemediği için aracına ve evine benzin doldurup kendini daireye kilitledi. Eşiyle 3 saat içerisinde görüşmezse aracını ve evini patlatacağına yönelik not bırakan şahıs, ekiplerin 2,5 saatlik çabalarıyla ikna edildi.

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