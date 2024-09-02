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Mardin'de cip beton duvara çarptı: 7 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 21:19
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Mardin’de cip beton duvara çarptı: 7 kişi yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde cipin kontrolden çıkarak beton duvara çarptığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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