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İstanbul'da caddeleri göle çeviren yağış! Yollarda kaldılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 12:51
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İstanbul’da caddeleri göle çeviren yağış! Yollarda kaldılar

İstanbul'da günün erken saatlerinde başlayan yağış özellikle Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Pendik ve Kartal ilçelerinde birçok yol sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

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