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Evlerin damları kışlıklarla doldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 10:59 Güncelleme: 02.09.2024 10:59
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Evlerin damları kışlıklarla doldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış hazırlıkları başladı. Bahçelerde toplatılıyor evlerin damlarında kurutuluyor.

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