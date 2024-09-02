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Küçük Yiğit ile dedesine devlet sahip çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 07:24
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Küçük Yiğit ile dedesine devlet sahip çıktı

İstanbul'da yaşayan ve kemik erimesi ile mücadele eden 9 yaşındaki Yiğit Can'ın hikayesi yürekleri sızlatmıştı. Anne ve babası olmayan Yiğit'in dedesinin sırtında çocuk parkında gezdiği anlar sosyal medyada milyonlara ulaşırken, görüntüler sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti.

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