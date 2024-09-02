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Bursa'da can pazarı! Boşluğu fark edemedi denize düştü

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 06:21
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Bursa’da can pazarı! Boşluğu fark edemedi denize düştü

Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen kız çocuğu denize düştü. Baba hemen suya atlarken, vatandaşların uzun çabası sonrası küçük kız ve suya atlayan baba denizden çıkarıldı.

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