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İzmir'de vahşet! 2 kişiyi öldürdü 1'ini ağır yaraladı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 08:40
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İzmir’de vahşet! 2 kişiyi öldürdü 1’ini ağır yaraladı

İzmir gece saatlerinde dehşeti yaşadı. Bülent Şengün isimli şahıs, önce taksici Arif Karabacak'ı gasbederek öldürdü. Ardından yoldan geçen bir başka otomobili silah zoruyla alan şahıs, gittiği marketi soymaya kalktı. Kendisine direnen 16 yaşındaki çalışanı ağır yaralayan cani adam, ardından ATM'den para çeken bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü ve paralarını aldı. Şüpheli kaçtığı araçla polis tarafından yakalandı.

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