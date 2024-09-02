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Çöpte bebek bulduk dedi! Gerçeği polis ortaya çıkardı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 17:00 Güncelleme: 02.09.2024 17:11
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Çöpte bebek bulduk dedi! Gerçeği polis ortaya çıkardı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir evde dünyaya gelen bebeği çöpte bulduğunu iddia eden kişinin yalanı, polise verdiği ifade sonrasında ortaya çıktı. Bebeğin annesi ve doğuma yardımcı olan 2 kişi gözaltına alındı.

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