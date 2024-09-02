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İzmir'deki intikam cinayeti kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 12:31 Güncelleme: 02.09.2024 12:31
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İzmir’deki intikam cinayeti kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde güvenlik kameralarına da yansıyan intikam cinayetinin zanlısı 20 yaşındaki D.K., olayın ardından suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

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