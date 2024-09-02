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Karabük'te uyuşturucuya geçit yok

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 16:43 Güncelleme: 02.09.2024 16:44
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Karabük’te uyuşturucuya geçit yok

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

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