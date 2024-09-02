02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Beyoğlu'nda yol çöktü! Kazadan son anda kurtuldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 16:11 Güncelleme: 02.09.2024 16:14
ABONE OL
İstanbul Beyoğlu’nda yol çöktü! Kazadan son anda kurtuldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir yolda çökme meydana geldi. Çöken alanın etrafı bariyerlerle çevrilirken, yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör