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Kabus gördü babasını öldürdü! Gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 12:42 Güncelleme: 02.09.2024 13:06
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Kabus gördü babasını öldürdü! Gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yıl önce evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan Beşir Elçeoğlu (36) cinayetini aydınlatmak için ekipler tozlu dosyayı raftan kaldırdı. Cinayet, kurulan özel ekip tarafından aydınlatıldı. 36 yaşındaki adam oğulları Berat (25) ve Ferhat Elçeoğlu (24) tarafından öldürülüp, olaya terör süsü verildiği ortaya çıktı. Ferhat Elçeoğlu'nun babasının annesini öldürdüğü yönünde kabus gördüğünü, bunun üzerine kalkıp uyuyan babasını kalbinden bıçakladığı öğrenildi. Elçeoğlu ifadesinde babasının annesine ve kardeşlerine sürekli şiddet uyguladığını ileri sürdü. Şırnak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden Berat ve Ferhat Elçeoğlu kardeşler tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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