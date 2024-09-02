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12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 09:08 Güncelleme: 02.09.2024 09:08
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12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl de meydana gelen bıçaklı kavgada 12 kez bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

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