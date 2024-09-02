Eskişehir'de midibüs yoldan çıktı 14 polis memuru yaralandı
Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkarak şarampole uçtu. 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Korkunç kazada yaralanan 14 polis memuru yaralandı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk müdahale sonrası yapılan değerlendirmelerde hayati tehlikelerinin bulunmaması tesellimiz olmuştur." dedi.
Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Karapazar mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Ş.P. idaresindeki 26 DF 596 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
ÇOK SAYIDA POLİS MEMURU YARALANDI
Kazada, midibüs sürücüsü ile 14 polis memuru hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri intikal etti.
Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da hastaneleri ziyaret ederek, yaralı personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Kazada yaralanan polislerin Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda görevli oldukları ve program sonrası il merkezine dönüş için yola çıktıkları öğrenildi.
VALİ AKSOY'DAN AÇIKLAMA
Eskişehir Seyitgazi yolunda meydan gelen ve 14'ü polis memuru 15 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Vali Aksoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Seyitgazi ilçemizin 102. Kurtuluş yıldönümünde görev alan 15 emniyet görevlimiz dönüş yolunda trafik kazası geçirmiştir. İlk müdahale sonrası yapılan değerlendirmelerde hayati tehlikelerinin bulunmaması tesellimiz olmuştur. Yaralı personelimize geçmiş olsun. Allah şifa versin."
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