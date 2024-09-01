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Şarampole devrilen tır hurdaya döndü: 1 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.09.2024 22:41
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Şarampole devrilen tır hurdaya döndü: 1 kişi yaralandı

Aksaray’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tır hurdaya dönerken, kazada sürücü yaralandı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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