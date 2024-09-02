02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Edirne'de dehşet veren kavga: 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 02.09.2024 01:14
ABONE OL
Edirne’de dehşet veren kavga: 2 kişi yaralandı

Edirne'de iki taraf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi silahla bir kişi ise kafasına aldığı darbeyle yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör