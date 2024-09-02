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Esenyurt'ta silahlar konuştu! 2 kişi yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 13:50
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Esenyurt’ta silahlar konuştu! 2 kişi yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya tutuşan taraflardan birinin silahla ateş açması sonucu iki kardeş yaralandı. Yaralılar Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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