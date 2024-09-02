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İş çok, çırak yok

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 13:52 Güncelleme: 02.09.2024 13:53
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İş çok, çırak yok

Kocaeli'de ayakkabı tamircileri artan iş yükü dolayısıyla çırak sıkıntısı yaşıyor. 33 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Murat Yazıcı, "Ayakkabı pahalı olduğu için ayakkabı tamircilerine talep artmış durumda. Gençlerin bu işi öğrenmeleri şart" dedi.

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