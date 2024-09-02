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Antalya'da tur minibüsü devrildi! Hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 10:52
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Antalya’da tur minibüsü devrildi! Hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde Kadir Korkmaz (65) yönetimindeki tur minibüsü, Antalya - Alanya D400 karayolunda kaza yaptı. Korkmaz aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

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