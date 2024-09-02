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Freni boşalan tır taksiyi biçti... Feci kaza kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 02.09.2024 10:33 Güncelleme: 02.09.2024 10:34
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Freni boşalan tır taksiyi biçti... Feci kaza kamerada

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan tır, önündeki taksiyi biçtikten sonra seyir halindeki tıra çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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