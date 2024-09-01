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Uludereli 154 şehidin ismi anıt üzerinde yaşatılıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 11:36 Güncelleme: 01.09.2024 11:37
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Uludereli 154 şehidin ismi anıt üzerinde yaşatılıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen 154 güvenlik görevlisinin ismi anıtta yaşatılıyor.

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