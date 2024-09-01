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Motosiklet sürücüsü ön kaldırdı! Arkadaşı hastanelik oldu

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 11:38 Güncelleme: 01.09.2024 11:39
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Motosiklet sürücüsü ön kaldırdı! Arkadaşı hastanelik oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motosikletin önünü kaldıran Hayrettin B. arkasında oturan Filiz R.'nin düşmesine sebep oldu. Kazazede taktığı kask sayesinde hayata tutundu. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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