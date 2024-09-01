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KPSS'ye koşarak geldiler kapıda piercinglerini çıkardılar

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 11:16
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KPSS’ye koşarak geldiler kapıda piercinglerini çıkardılar

KPSS Ön Lisans oturumu yurt genelinde saat 10.15'te başladı. Bazı adaylar sınava saniyelerle yetişirken, bazı adaylar ise piercing tarzı takılar nedeniyle az kalsın sınava giremeyecekti.

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